اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يرحب بإعلان السعودية وقف إطلاق النيار على اليمن

الخميس، 09 أبريل 2020 03:56 م
الاتحاد الأوروبى يرحب بإعلان السعودية وقف إطلاق النيار على اليمن حرب اليمن
كتبت هناء أبو العز

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رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان المملكة العربية السعودية   عن وقف إطلاق النار نيابة عن "تحالف دعم الشرعية في اليمن".
 
وفى بيان له قال الاتحاد الأوروبى، إنه من الضروري الآن أن توقف الأطراف المحلية في النزاع ، وبالتحديد الحكومة اليمنية والحوثيين ، جميع الأعمال العدائية على الفور وتبدأ المحادثات بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة.
 
ويمثل اجتماع الأزمة بين الطرفين ، كما اقترح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث ، فرصة فريدة لمناقشة سبل إنهاء النزاع.
 
 يشجع الاتحاد الأوروبي الأطراف على المشاركة الحقيقية والبناءة في العملية والامتناع عن أي أعمال أحادية قد تقوض هدفها.
 
وطالب الاتحاد بضرورة استمرار السلع التجارية ، وخاصة الأدوية ، وكذلك المساعدات الإنسانية ، في التدفق دون عوائق والوصول إلى المحتاجين في هذه الفترة الحرجة. 
 ولفت الاتحاد الأوروبى إلى أن وباء الفيروس التاجي لا يعرف حدودا ولا يفرق بين الصديق والعدو. يمكن أن يكون تأثيره على دولة مزقتها الحرب ست سنوات كارثيا.
 
ويدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه ، وسيعزز مشاركته مع جميع اليمنيين بما في ذلك من خلال التواصل مع الأطراف وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين.
 

الاتحاد الأوروبى

وقف اطلاق النيران

اليمن

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