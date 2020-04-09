الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بإعلان وقف إطلاق النار فى اليمن

وكالات

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف" تحالف دعم الشرعية فى اليمن" وقف إطلاق نار شامل فى اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس 9 إبريل 2020 .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال جوتيريش، في بيان نشره مكتبه :" أرحب بإعلان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) ، عن وقف إطلاق النار في اليمن. ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز الجهود نحو السلام وكذلك استجابة البلاد لوباء COVID-19. وأدعو الآن الحكومة اليمنية والحوثيين لمتابعة التزامهما بوقف الأعمال العدائية على الفور، والانخراط مع بعضهم البعض، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مفاوضات يسّرها مبعوثى الخاص مارتن جريفيثس".

وأوضح أنه من خلال الحوار سيتمكن الطرفان من الاتفاق على آلية للحفاظ على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتدابير بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني ، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة من أجل إنهاء الصراع.