استمرار تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ورش الشوارع بمراكز سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة بشوارع مدينة المراغة والقري التابعة لها وذلك من خلال عربات الرش والمواتير المحمولة حيث تم تطهير وتعقيم وحدة قروي بناويط ، و رش وتطهير المجلس القروي.

وقال أبو الخير، رئيس المركز أن ذلك جاء في إطار اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بجميع مناطق وقري مركز المراغة .

وفى سياق متصل قامت الوحده المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز بالمرور على المحلات و للتأكد من الالتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات وتبين ان كل المواطنين ملتزمون بقرار الغلق وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى وقت سابق أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.



