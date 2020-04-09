إغلاق وتشميع 26 محلا تجاريا لمخالفتهم مواعيد الحظر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتفعيل كافة القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق هذه الإجراءات.

وشدد محافظ البحيرة، فى بيان اليوم ، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقآ للقانون حفاظآ على أرواح المواطنين ، وذلك كتدبير احترازى لمنع إنتشار فيروس كورونا .

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق ، عدة حملات مكبره بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة والعلاقات العامة وقوات الامن .

وأسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع عدد 26 محل تجارى بمركزى كفر الدوار وكوم حمادة لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق ، وكذلك تحرير 3 محاضر بيئة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى وجود التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين .

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطنى المحافظة وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة فى هذا الشأن.

كما وجه محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الاسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى اطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، وأنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن،مؤكدا على إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين.