اليوم السابع
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إصابة موظف توصيل فى شركة شحن فى إسطنبول بفيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 03:46 م
إصابة موظف توصيل فى شركة شحن فى إسطنبول بفيروس كورونا فحص كورونا - أرشيفية
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت نتيجة اختبار فيروس كورونا الجديد لساعى يعمل فى شركة الشحن جتير فى إسطنبول فى بلغورلو عن أنه إيجابيًا. وذكرت وسائل إعلام تركية، أنه تم وضع الساعى رهن الحجر الصحى لمدة 14 يوماً، غير أن هناك حالة من القلق من انتشار العدوى بمستودعات الشركة.

 

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، الأربعاء.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين أمس الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.

 

وبعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة قبل أقل من شهر، وتحديدا فى 10 مارس الماضى، شهدت البلاد تصاعد كبير فى حالات الإصابة بالعدوى، وإن كانت معدلات الوفاة فيها تظل أقل بشكل كبير من الدول الأكثر تضررا فى أوروبا.

 

وكانت السلطات التركية، قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32 ألف و226. ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن السلطات التركية الإعلان الذى أشار أيضا إلى أن حالات التعافى من الوباء فى البلاد وصلت إلى 1864 حالة.

 

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد ذكرت فى تقرير لها الثلاثاء، أن معدل الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا، أصبح الأسرع فى العالم، مشيرة إلى أنه برغم بسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا، فإن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يصر على أن العمل العادى يجب أن يستمر.

 

 


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