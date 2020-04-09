أكبر ناجية في العالم من فيروس كورونا.. هولندية عمرها 107 أعوام

رويترز

أصبحت عجوز هولندية (107 أعوام) أكبر ناجية في العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد على الأرجح بعد أن تعافت من إصابتها بالمرض.

وبحسب "رويترز"، أصيبت كورنيليا راس بالفيروس في 17 مارس الماضي، بعد يوم من عيد ميلادها المئة وسبعة، وفقا لما ذكرته صحيفة إيه.دي الهولندية، بعد أن حضرت قداسا مع مقيمين آخرين في دار للرعاية في جزيرة خوريه- أوفرفلاكيه جنوب غرب البلاد، وبعد ذلك تم التأكد من إصابتها هي وأربعين آخرين بالمرض، وتوفي منذ ذلك الحين 12 من تلك المجموعة لكن الأطباء أبلغوا راس يوم الاثنين إنها تغلبت على المرض.

وقالت ممرضتها للصحيفة "لم نتوقع أن تنجو من ذلك.. إنها لا تتناول أي أدوية وتمشي جيدا وتركع على ركبتيها كل مساء لتشكر الرب. ستظل فيما يبدو قادرة على الاستمرار في القيام بذلك"، وقبل كورنيليا راس كان أكبر ناج من كورونا في العالم هو أمريكي يبلغ من العمر مئة وأربعة أعوام.

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة هولندا، اليوم الخميس عن تسجيل 148 حالة وفاة جديدة فى البلاد، بسبب فيروس كورونا ليقترب الإجمالي من 2400 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل كبير فى مختلف دول العالم، وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ88 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.

فيما أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 166 بعد وفاة 17 شخصا في الساعات الـ24 الماضية، وسجلت المكسيك 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.

الصين "مهد" ظهور فيروس كورونا كشفت عن أنه تم تسجيل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة، وفى الولايات المتحدة أعلنت جماعة جونز هوبكنز، أن أمريكا تسجّل لليوم الثاني على التوالي حوالى ألفي وفاة بكورونا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قد ظهر للمرة الأولى نهاية أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل لعدد كبير من دول العالم، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي هذا الوباء الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.