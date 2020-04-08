وكان عمدة موسكو سيرجي سابيانين ، قد أصدر في 23 مارس الماضي قرارا بضرورة خضوع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما ، وكذلك سكان (موسكو) الذين يعانون من أمراض مزمنة، لنظام "العزل الذاتي الإلزامي" . 

يُذكر أن مركز عمليات مكافحة فيروس "كورونا " في روسيا أعلن اليوم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 68 شخصا، في حين تعافى 86 شخصا ، ليصل العدد إلى 580 ، كما أعلن الركز تسجيل 1175 إصابة جديدة بكورونا ، بينها 660 في (موسكو) و95 بضواحيها، و34 في سان بطرسبورج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليصل الإجملي إلى 8672 إصابة.