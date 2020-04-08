موسكو (أ ش أ)

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية "موسكو"، أناستاسيا راكوفا، أن أكثر من 8 آلاف عامل ومتطوع يساعدون السكان على عملية "العزل الذاتى " بسبب تفشى فيروس كورونا، وقالت راكوفا - في تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إن أكثر من سبعة آلاف عامل اجتماعي و1160 متطوعا بدأوا العمل على مساعدة المتقاعدين والمصابين بأمراض مزمنة، "المعزولين " في منازلهم.

وكان عمدة موسكو سيرجي سابيانين ، قد أصدر في 23 مارس الماضي قرارا بضرورة خضوع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما ، وكذلك سكان (موسكو) الذين يعانون من أمراض مزمنة، لنظام "العزل الذاتي الإلزامي" . يُذكر أن مركز عمليات مكافحة فيروس "كورونا " في روسيا أعلن اليوم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 68 شخصا، في حين تعافى 86 شخصا ، ليصل العدد إلى 580 ، كما أعلن الركز تسجيل 1175 إصابة جديدة بكورونا ، بينها 660 في (موسكو) و95 بضواحيها، و34 في سان بطرسبورج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليصل الإجملي إلى 8672 إصابة.

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية لشؤون التنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا أن 48 مريضا بفيروس كورونا المستجد فى موسكو، تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت راكوفا - فى تصريح اليوم الأربعاء، إن هذا العدد يرفع إجمالى للمتعافين من الفيروس في العاصمة الروسية إلى 270 حالة"، وتستحوذ العاصمة الروسية على حصة الأسد في الإصابات بالفيروس، حيث تم أمس الثلاثاء تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 43 منطقة روسية، منها 697 في موسكو وحدها، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في (موسكو) إلى 5181 إصابة من أصل 7497 في عموم روسيا ، أي بنسبة 69% تقريبا.

وكان المركز الروسى لعمليات مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، أعلن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في روسيا إلى 8672 مصابا، وذلك بعد تسجيل 1175 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 63 حالة.

وأضاف البيان أن الإصابات الجديدة سُجلت في 56 من أقاليم البلاد، منها 660 إصابة في العاصمة (موسكو) و95 إصابة أخرى في ضواحيها، موضحا أن 86 شخصا تماثلوا للشفاء بالكامل من الفيروس منذ يوم أمس، ووصل بذلك عدد المتعافين إلى 580.

وكانت رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للأبحاث الطبية البيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا،قد أعلنت أن الوكالة نجحت في تطوير رقاقات خاصة تسمح بالكشف عن فيروس كورونا خلال دقائق معدودة.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، قالت سكفورتسوفا، إن الرقاقات المبتكرة تعتمد على تقنية "التضخيم الأيزوثرمي"، الأمر الذي يسمح بتحديد إصابة شخص بفيروس كورونا من عدمها خلال فترة زمنية تتراوح بين 15 أو 20 دقيقة.