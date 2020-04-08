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30475 طالب بأولى ثانوى في البحيرة يمتحنون تجريبيا فى الجغرافيا إليكترونيا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:26 م
30475 طالب بأولى ثانوى في البحيرة يمتحنون تجريبيا فى الجغرافيا إليكترونيا وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة ، المقرر أن يؤدون الإختبارات التجريبية بشكل إليكترونى فى امتحان الجغرافيا يبلغ 30475 طالب وطالبة ،منهم 25678 انتظام وعدد 4797 خدمات ، بالإضافة إلى طلاب المنازل وعددهم 757 طالب اللذين يؤدون امتحان اخر العام ورقيا .

وتابع: الامتحانات التجريبية تستهدف التأكد من انتظام عمل جميع الوحدات ودخول الطلاب على المنصة الاليكترونية ، ومواجهة أى مشاكل قد تحدث لتلافيها بهدف تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على شكل الامتحانات الإلكترونية ، وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بجميع الإدارات التعليمية لحل أى مشاكل فى الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى .

وأشار إلى أنه توجيه الطلاب الذين يقومون بأداء الاختبار التجريبى بالمنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به مع الإعلان عن أرقام تليفونات غرف العمليات ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى .

وكانت وزارة التربية والتعليم ، قد أعلنت أنه سيتم عقد الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام ، على التابلت من منازلهم بداية من اليوم الاحد ، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 600 ألف طالب وطالبة، بهدف تدريب الطلاب والاستعداد للامتحان الذى يعقد فى نهاية العام الدراسى.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد اعلنت جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوى من 5 ابريل حتى 22ابريل 2020 والساعات المحددة لأداء الاختبار فى كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت فى الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة.

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد ما يستدعى قلق طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين لم يتمكنوا من دخول منصة الامتحان التجريبى الذى بدأ اليوم الأحد، أو فتح الامتحان وخرج منه قبل انتهاء الإجابة عن الأسئلة بأكملها، موضحة أن الامتحان عبارة عن تجربة هدفها تدريب الطلاب على آلية التعامل مع الأسئلة الإلكترونية وأيضا اختبار الشبكات ومعرفة المشكلات لتلاشيها فى إطار الاستعداد لامتحان نهاية العام الذى ينطلق نهاية إبريل الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن منصة امتحان الصف الأول الثانوى التى يؤدون عليها الامتحان التجريبى الذى انطلق اليوم الأحدhttps://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.

 


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