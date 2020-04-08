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وفاة ليندا تريب.. تعرف على حكاية سيدة تسببت فى رحيل كلينتون عن البيت الأبيض

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:38 م
وفاة ليندا تريب.. تعرف على حكاية سيدة تسببت فى رحيل كلينتون عن البيت الأبيض ليندا تريب ومونيكا لوينسكي
كتب هيثم سلامة

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توفيت ليندا تريب، عن عمر يناهز 70 عاما، صباح اليوم فى منزلها. ليندا كانت إحدى الشخصيات التى لعبت دورا كبيرا في مسرح الأحداث لرحيل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، حيث سجلت المحادثات السرية بينه وبين مونيكا لوينسكي ، وكان لها دور كبير فى عزله.

وذكرت جريدة نيويورك بوست أن ليندا تريب توفيت بعد أقل من أسبوع من تشخيص حالتها المرضية بسرطان البنكرياس، حيث كانت وفاتها ليس ليها أي علاقة بفيروس كورونا المنتشر فى العالم والولايات المتحدة الأمريكية والذى أدى إلى وفاة الآلاف.

ليندا ومونيكا
ليندا ومونيكا

وأدت المحادثات التى سجلتها سرا "ليندا تريب" مع المتدربة السابقة فى البيت الأبيض مونيكا لوينسكي إلى عزل الرئيس بيل كلينتون عام 1998.

وكتب ابنها على موقع  فيس بوك أمس:"أمي تغادر هذه الأرض. لا أعرف نفسي إذا كان بإمكاني تحمل هذا أم لا.. صلوا من أجل غير مؤلمة لأقوى امرأة سأعرفها طوال حياتي".

وكانت مونيكا لوينسكي كتبت من قبل عبر حسابها بموقع تويت: "بغض النظر عن الماضي عند سماع أن ليندا تريب مريضة للغاية، آمل أن تتعافى. لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة هذا على عائلتها".

مونيكا لوينسكى
مونيكا لوينسكى عبر تويتر

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون كشف عن تفاصيل الفضيحة الجنسية التى أدت إلى عزله فى عام 1998، فى سلسلة وثائقية جديدة موخرا، حيث يقول إن علاقته خارج إطار الزواج مع مونيكا إس. لوينسكى، كانت وسيلة "لإدارة قلقى".


ليندا تريب

وفاة ليندا تريب

كلينتون

الرئيس الامريكى كلينتون

مونيكا لوينسكي

البيت الأبيض

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