اليوم السابع
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واشنطن بوست: تحويل واحدة من أكبر المبانى الكنسية بالعالم لمستشفى ميدانى

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:12 م
واشنطن بوست: تحويل واحدة من أكبر المبانى الكنسية بالعالم لمستشفى ميدانى كاتدرائية القديس يوحنا بنيويوك
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة واشنطن بوست إن كاتدرائية القديس يوحنا الإلهية فى مانهاتن بنيويورك، والتى تعد واحدة من أكبر المبانى الكنسية فى العالم، ستشارك فى إنشاء مستشفى ميدانى أسفل صحنها الحجرى الذى يبلغ ارتفاعه 124 قدما، وذلك مع القس فرانكلين جراهام، بحسب ما أعلن الأخير.

 

 وتقول واشنطن بوست إن جراهام، القص الإنجيلى الذى توجه إلى نيويورك لزيارة الكنيسة الأسقفية، أوضح أن مستشفى جبل سيناء فى نيويورك قد طلبت مساعدة وزارته فى هذا الجهد. والخيام المتوقع أن تستوعب ما لا يقل عن 200 مريض على الأقل ستقام داخل الكاتدرائية بحلول نهاية الأسبوع، بحسب ما قال القس كليفتون دانيال، عميد الكاتدرائية لصحيفة نيويورك تايمز.

 

 وقال مسئولو الكنيسة للصحيفة إنه تم تسليم حوالى 400 سرير الأسبوع الماضى على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم علاج مرضى كورونا الجدد هناك.

 

 وقال دانيال للتايمز إنه سرداب الكنيسة سيكون نقطة انطلاق للعاملين الطبيين. وهذه هى المرة الأولى التى سيتم استخدام فيها الكاتدرائية  كمستشفى.

 

وأشار دانيال فى بيان إلى أنه فى تاريخ الكنيسة وتقليدها وأتباعا ليسوع، كانت الكاتدرائيات بمثابة أماكن لجوء وشفاء وقت تفشى الطاعون وأثناء أزمات المجتمع. وفى الأسبوع الماضى كتبت الكنيسة على تويتر أنها تخطط لمساعدة المدنية من خلال توفير مساحة للأسرة خلال هذا الوقت.

 

جاوزت ولاية نيويورك الأميركية إيطاليا، يوم الثلاثاء، فى إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتأتى في المرتبة الثانية بعد إسبانيا، وفقا لحسابات رويترز.

 

وسجلت ولاية نيويورك 138836 حالة إصابة بالمقارنة مع 135586حالة في إيطاليا،  وسجلت إسبانيا أكبر عدد من الإصابات وبلغ 140510حالات. وبلغ إجمالي عدد الحالات في الولايات المتحدة 380 ألف والوفيات 11800.

 

واستعدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع لما وصفه أحد المسؤولين بأنه "أسبوع ذروة الوفيات" بسبب فيروس كورونا.

 

وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو  وفاة 731 مصابا بكوفيد-19، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولاية إلى 5489 حالة. وكانت الحصيلة الأعلى السابقة للوفيات في الولاية سُجلت، الجمعة، وبلغت 630 وفاة.


نيويورك

كاتدرائية القديس يوحنا

كورونا فى نيويورك

الولايات المتحدة

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