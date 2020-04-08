نيويورك تايمز: عودة الحياة إلى طبيعتها فى ووهان حلم بعيد رغم إعادة فتحها

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه على الرغم من إعادة فتح مدينة ووهان الصينية، التى كانت أول بؤرة لتفشى وباء كورونا فى أواخر العام الماضى، لم تنتهى الأوقات الصعبة أو الحذر والقلق، مشيرة إلى أن عودة الحياة إلى طبيتها فى المدينة الواقعة فى مقاطعة هوبى لا تزال حلما بعيدا.

وأوضحت الصحيفة أن الصين أنهت إغلاق ووهان اليوم، الأربعاء، لكن رغم إعادة فتحها بعد أكثر من 10 أسابيع، فإن المدينة تضررت بشدة، وهى المكان الذى سينظر إليه العالم عن كثب بحثا عن دروس فى كيفية تجاوز السكان للألم ولكارثة بهذا الحجم المذهل.

فى ووهان، يمس المرض والموت مئات الآلاف من الأرواح ويؤثر عليهم بصدمة، يمكن أن تستمر لمدة عقود. وحتى الشركات التى أعيد فتحها تواجه طريقا مؤلما إلى الأمام مع احتمال استمرار الركود. ولا تزال السلطات تنظم حركة الناس دون عودة إلى الحياة الطبيعية فى الأفق.

وكانت الصين قد أغلقت مدينة ووهان، وهى مركز صناعى يضم 11 مليون شخص فى أواخر شهر يناير الماضى فى محاولة للحد من انتشار المرض. فى ذلك الوقت، رأى العديد من خارج الصين أنها خطوة متشددة لا يمكن تجربتها إلا فى نظام استبدادى مثل الصين، على حد قول الصحيفة. لكن مع تفاقم الوباء، فرضت الحكومات فى جميع أنحاء العالم مجموعة متنوعة من القيود الصارمة على تحركات مواطنيها.

وجاء إعادة فتح ووهان بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة فقط فى المدينة فى الأسابيع الثلاثة السابعة، وبعد يوم من عدم تسجيل الصين أية وفيات جديدة منذ يناير. وتم رفع القيود على السفر رسميا بعد منتصف ليل الأربعاء فى الصين.



