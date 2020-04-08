مشهد إنساني .. العيون الساهرة تساعد مريضا للحصول على دم بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

في مشهد إنساني، ساعدت الشرطة مريضا للحصول على "دم" أثناء حظر التجوال أمس بمحافظة أسيوط، تفاصيل الواقعة بأدت أثناء متابعة الأجهزة الأمنية لتطبيق حظر تحرك المواطنين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط، فلاحظت القوات خروج أحد الأشخاص من إحدى العيادات ، وقت الحظر – وبسؤاله ، أفاد باحتياجه إلى نقل دم لأحد أقاربه لإجراء عملية جراحية.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية باصطحابه بسيارة الشرطة إلى أحد المستشفيات وساعدته فى صرف الدم اللازم له والعودة به مرة أخرى للعيادة، ولقى ذلك استحسان ورضاء المواطن الذى تقدم بالشكر لرجال الشرطة.

وتولى وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.