اليوم السابع
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مسن أمريكى يتحدى كورونا بالرقص أمام منزله أثناء ساعات الحجر الصحى.. فيديو

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:08 م
مسن أمريكى يتحدى كورونا بالرقص أمام منزله أثناء ساعات الحجر الصحى.. فيديو طيار سابق فى البحرية الأمريكية يرقص خارج منزله
إيمان حنا

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"لا يمكن لأحد أن يوقف الشعور".. عبارة وجهها تشاك فرانزكي، وهو أمريكى يبلغ من العمر 97 عاما بولاية ويسكونسن، لفيروس كورونا، حيث فاجأ الرجل جيرانه بخروجه من منزله أثناء ساعات الحجر الصحى التى تم فرضها للسيطرة على التفشى الواسع لفيروس «كورونا» المستجد، وقام بأداء رقصة على إيقاع إحدى أغانى النجم الأمريكى الشهير، جاستن تيمبرليك، أمام باب المنزل.


ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، مقطع فيديو التقطه أحد جيران الرجل الذى يدعى، أثناء قيامه بالرقص بسلاسة على أنغام أغنية «Can't Stop the Feeling»  لتيمبرليك.

 

أرتدى فزانكى خلال رقصته، التى حازت إعجاب كثيرين من رواد التواصل الاجتماع الذين تبادلوا الفيديو ، قبعة البحرية الأمريكية التى كان طياراً بها فى الحرب العالمية الثانية.

 

قامت البحرية الأمريكية بمشاركة الفيديو على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، وعلقت عليه قائلة: "حتى فى ظل الحجر الصحي، لا يمكن لفرانزكى (97 عاماً) الذى كان طياراً فى البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، أن يتوقف عن الرقص والبهجة".



وكان مصور فيديو هذه الرقصة قام بنشرها مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث شاهده وأعاد مشاركته ملايين الأشخاص الذين قالوا إن رقصة فرانزكى نشرت السعادة والتفاؤل بداخلهم، وكسرت الملل الذى يعانون منه خلال فترة الحجر الصحى.



يأتى هذا فى الوقت الذى تصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، بنحو 400 ألف إصابة كورونا.

 


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