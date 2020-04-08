كوريا الجنوبية تستضيف غدا 400 مسئول صحى وخبير طبى من 13 دولة

سول (أ ش أ)

قال مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن بلاده ستستضف غدا الأربعاء، ندوة عبر الإنترنت يشارك فيها حوالى 400 مسؤول صحى وخبير طبي فى مجال الصحة من 13 دولة، بما يشمل الولايات المتحدة والمكسيك وإيطاليا وجمهورية التشيك ،وذلك لمناقشة إجراءات احتواء كوفيد-19 وتُعقد الندوة عبر الفيديو باللغة الإنجليزية وسيتم بثها على موقع اليوتيوب لاحقا.

ذكرت ذلك وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية،وأضاف المسئول أن هذه الندوة المخطط لها غدا الخميس تأتي مع ارتفاع عدد البلاد الأجنبية التي تسعى لمعرفة تدابير الحجر الصحي المختلفة التي اتبعتها كوريا الجنوبية لتحجيم تفشي العدوى بكورونا المستجد داخل البلاد.

وأوضح أن مسؤولي حجر صحي وأساتذة في مجال الطب من العاصمة سول سيشاركون أيضا في هذه الندوة مضيفا أن الندوة ستتناول خبرة كوريا في تشخيص كوفيد-19، وتشارك تجاربنا السريرية فيما يتعلق بعلاج الفيروس ودراسة حالات الإصابة وما إلى ذلك.

وتحظى سول مؤخرا بتقدير على المستوى العالمي بفضل نظام استجابتها السريع، بما يشمل نظام الفحص أثناء القيادة وأدوات تشخيص الفيروس المتطورة، وسط تصاعد طلبات استيراد أدوات تشخيص الفيروس من الدول الأجنبية.

من جانب أخر أكد كبير صناع السياسات الاقتصادية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تخطط لتقديم اقتراح بميزانية إضافية ثانية إلى البرلمان الأسبوع المقبل، لتخفيف معاناة البلاد من تداعيات وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتعزيز الاستهلاك المحلي.

وتدفع كوريا الجنوبية حاليًّا من أجل تخصيص ميزانية إضافية ثانية بقيمة 7.1 تريليون وون (5.8 مليار دولار أمريكي) لتوفير قسائم للتسوق وشهادات هدايا لأكثر من نصف الأسر في البلاد، للمساعدة في تقليل التداعيات الاقتصادية من الوباء.

وقال وزير المالية الكوري في هذا الشأن هونج نام-كي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزارات الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، " نخطط لتمويل الإنفاق الإضافي من خلال إعادة هيكلة النفقات الحالية، بدلًا من إصدار سندات جديدة".

وبموجب الخطة، ستتلقى شريحة الأسر في الـ 70% الأدنى دخلًا مساعدات إغاثة الكوارث، التي يصل مجموعها إلى 9.1 تريليون وون، وقد تم تصميم أحدث إجراء إغاثي للمساعدة في تخفيف الصدمة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد -الرابع في آسيا- من التداعيات الاقتصادية.

وقد وانخفضت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 6% على أساس شهري في فبراير، في حين تقلص الناتج الصناعي بنسبة 3.5%، وهي الأعلى في 9 سنوات.. وقد وافق البرلمان بالفعل على خطة ميزانية تكميلية بقيمة 11.7 تريليون وون خلال الشهر الماضي.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد أعلنت عن 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 10384 حالة.