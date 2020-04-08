اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا.. تورونتو تسجل ١٠ وفيات جديدة لفيروسكورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:02 ص
كندا.. تورونتو تسجل ١٠ وفيات جديدة لفيروسكورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسؤولو الصحة العامة فى مدينة تورونتو الكندية،  وفاة عشرة أشخاص بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في المدينة إلى 42 حالة.

وبلغت إجمالي الحالات في أكبر مدينة كندية 1449 حالة، تشمل 1218 حالة مؤكدة مختبريا و 231 حالة محتملة.

وقالت الدكتورة إيلين دي فيلا ، المسؤولة الطبية للصحة في تورونتو ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب الفيروس انخفض من 145 إلى 142 لكن عدد المرضى في العناية المركزة ارتفع من 60 إلى 63 حالة .

وارتفع عدد الوفيات في المدينة بشكل مطرد في تورونتو منذ يوم الجمعة، عندما قالت دي فيلا أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 13 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وارتفع عدد الحالات في كندا إلى 17847 حالة، تشمل 375 حالة وفاة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة جديدة اليوم.


تورنتو

كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

كندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل سباق السيارات "فورمولا ١" فى كندا جراء كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:39 م

كندا تسجل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1241 إصابة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:59 م

كندا تخصص طائرة ثانية لنقل باقى رعاياها من ووهان مع استمرار تفشى فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:20 م

ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا فى كندا إلى 293 حالة والإصابات تصل لـ 15822

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:44 م

سفير كندا بالقاهرة يشكر مصر للطيران لتنظيم رحلة لإعادة الكنديين لبلادهم

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة