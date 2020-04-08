اليوم السابع
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غدا آخر فرصة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ 500 جنيه

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:44 م
غدا آخر فرصة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ 500 جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة - عمال
كتب محمود راغب

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يواصل موقع وزارة القوى العاملة،  تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة بموقعها الرسمي  وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد.

وقالت وزارة القوى العاملة إن تسجيل العمالة غير المنتظمة التى لم تقم بالتسجيل مستمر حتى نهاية غدا الخميس، ذلك تسهيلا على هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية ، على أن يتم تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم  بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب.

وحول كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

·      الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة 

·      اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

·      اختيار اضغط هنا للتسجيل.

·      ملء بيانات الاستمارة .

·      أضغط  علي ارسال .

 

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن  بدء صرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم ، اعتبارا من الأحد المقبل وحتي الخميس 16 أبريل الجارى، من مكاتب البريد التى سيتم تحديدها فى الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أية تكلفة مالية علي العامل(مجانا)، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالى المبلغ الذى سوف يحصل عليه فى نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هى إجمالى  ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.

 

 

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

العماله غير المنتظمه

كورونا

فيروس كورونا

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