طلاب كلية الفنون الجميله بجامعه حلوان يقدمون مشروعات التصوير أون لاين.. صور

كتب محمد صبحى

تقدم طلاب الفرقة الأولى بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بعدد من المشاريع أون لاين، تحت إشراف الدكتورة أمنية حامد صقر الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالكلية والفريق المعاون لها، بمشاريع عبارة عن رسم مكون من عناصر الطبيعة الصامتة بخامه من الألوان الجواش على ورق كانسون مساحته 50 × 35 وتلوين العناصر بأسلوب المونوكروم أو مايسمى اللون الواحد وهو مايعني التلوين بالاعتماد على لون واحد بدرجاته، فى إطار الخطوات الجادة للتعلم عن بعد التي اتخذتها جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، أن المشروع يهدف إلى أن يتعلم الطالب كيفية السيطرة على الدرجات الفاتحة والقاتمة داخل العمل الفنى، حيث قام طلاب الفرقة الأولى بالتطبيق وقدم الطلاب مشاريع معبرة عن مدى استيعاب الطلاب لفكرة المشروع.

واعتمد التواصل بهذا المشروع على وسائل التواصل الإلكترونى المتعددة ولذلك فإن الجهد المبذول فى هذا المشروع على هذا النحو كان كبيرا فيما يتعلق بشرح المشروع وتوصيل فكرته بالإضافة إلى المتابعة مع الطلاب طوال فترة المشروع، التى استمرت لنحو أسبوعين متتاليين ومن ثم مرحلة تسليم الأعمال إلكترونيا.

وأكد بيان جامعة حلوان على تفاعل الطلاب مما ساهم فى إنجاح التجربة بدرجة كبيرة ودلل على ذلك العدد الكبير من المشاريع المتميزه لهذا المقرر.

كانت جامعة حلوان تحت رئاسة الدكتور ماجد فهمى نجم، رئيس الجامعة، أعدت انفوجراف يرصد جهود الجامعة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد من حيث المبادرات الاجتماعية وكذلك المشاركة فى إنتاج ملابس الوقاية وفيما يلى نرصد جهود جامعة حلوان:-

1 - إطلاق مبادرة كلية الفنون التطبيقية إيد على ايد لتوزيع المواد الغذائية.

2 - إطلاق مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية بالمناطق العشوائية.

3 - تصنيع كمامات طبية عالية الجودة بمستشفى بدر الجامعى.

4 - تدريب طلاب الإمتياز بتمريض حلوان المواجهة كورونا .

5 - تدريب العديد من الطواقم الطبية المواجهة الفيروس.

6 - عمل مشترك مع اتحاد الصناعات الصناعة الملابس الوقائية الطبية.