اليوم السابع
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طقس اليوم شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:36 ص
طقس اليوم شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الطقس
كتب محمود راغب

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 يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة  بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.
 
وشهد أمس الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، ساد طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقس لطيف نهارا  بارد ليلا،  والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ساد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية ،  وشمال الصعيد ساد  طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وشهد جنوب الصعيد حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.
 

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