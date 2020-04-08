ضبط 4447 كمامة وقفاز مجهولين المصدر بصيدليتن بالخانكة

القليوبية نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية، كمية من الكمامات والقفازات "جوانتى" مجهولة المصدر بصيدليتن بدائرة قسم الخانكة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بقيام ضباط مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية، بحملة استهدفت عدد من الصيدليات بنطاق دائرة قسم شرطة الخانكة.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بها عدد 2100 قفاز "جوانتي". وكمية من الكحول مجهول المصدر تحرر محضر رقم 884 جنح قسم شرطة الخانكة، وصيدلية أخرى بها 1675، و700قفاز"جوانتي" مجهولين المصدر وحرر محضر بالواقعة برقم 886 جنح قسم الخانكة وتولت النيابة التحقيق.

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقضايا متنوعة بكفر شكر وشبين القناطر تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بقيام ضباط مباحث القليوبية بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بقضايا متنوعة واسفرت الحملة عن ضبط كلا من"م.س"34سنه،عامل المطلوب ضبطه وإحضاره– سرقة ، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 15 أحوال المركز ، و"م.ج"34سنه، عامل المطلوب ضبطه وإحضاره مركز كفر شكر – عاهه .. وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 16 أحوال المركز و"ا.ص"42سنه،المطلوب ضبطه مركز شبين القناطر – تجمهر وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 2 أحوال المركز تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

كما شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة، لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط 21 عاطلا، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 277محكوم عليهم، و10أحكام جنائية ،خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط223 محكوما عليهم بإجمالى 6018 أحكام منفذة "721حكمًا جزئيًا و161حكمًا مستأنف"، وتحصيل 5030 غرامات، وتحرير 96مخالفة.

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة واسفرت الحملة عن تحرير1092مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 137مخالفة انتظار خاطئ، 431تصالح فورى، وسحب 25دراجة نارية وحجز 31 دراجات، وتحصيل مبلغ 13700جنيه.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد احمد سليم، تم ضبط 25قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و22قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتى بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة وقضية حجب سلع واحتكار وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم.