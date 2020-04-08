ضبط مواطنين ببني سويف إستغلا اجراءات مواجهة كورونا في البناء المخالف

بني سويف أيمن لطفي

أوقفت حملة بمحافظة بنى سويف، أعمال حالتي تعدٍ بالبناء المخالف بمركز ببا جنوب بنى سويف، إستغل مالكاها إنشغال الأجهزة المعنية فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخالفوا قانون البناء.

حيث تم وقف أعمال بناء منزلين بقريتي العاقولة وكفر جمعة التابعتين لمجلس قروي سدس بدائرة المركز ،لعدم حصولها على تراخيص البناء، و تم ضبط المتعدين والمقاول القائم بأعمال التشييد، والتحفظ على سيارة وخلاطة وونش بملحقاته، ومواد بناء شملت كميات من الحديد والأخشاب، و 40 شيكارة أسمنت، علاوة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مركز شرطة ببا باتخاذ الاجراءات وتحرير المحاضر اللازمة، طبقا للكتاب الدورى رقم 97 لسنة 2020 والذى ينص على عرض المتهمين على النيابة العسكرية بالتنسيق مع مديرية الامن.

وأكد محافظ بني سويف في تصريحات صحفية على أهمية استمرار وتكثيف حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة ،وذلك بالتزامن مع متابعة تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بغلق المحال العامة والأنشطة التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره.