اليوم السابع
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ضبط مقهى مخالف لقرار مجلس الوزراء بمركز أبوقرقاص وإحالة صاحبها للنيابه العامة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:31 م
ضبط مقهى مخالف لقرار مجلس الوزراء بمركز أبوقرقاص وإحالة صاحبها للنيابه العامة غلق مقهى
المنيا حسن عبد الغفار

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قام  العقيد  محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا اليوم بضبط مقهى  مخالف لقرار  رئيس مجلس الوزراء ،بغلق المقاهى وأماكن التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية ،لمواجهة فيروس كورونا بالبلاد ،وتم على الفور تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات بالمقهى و إحالة صاحبها للنيابة العامة .

ورافق الحملة العميد محمد عبدالله مأمور مركز شرطة أبوقرقاص والرائد محمد بكر رئيس مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ،ويسرى أبوبكر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص و،قوة أمنية من مركز شرطة ابوقرقاص.

وأكد رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ،على مواصلة تلك الحملات اليومية والإلتزام بتوصيات رئيس مجلس الوزراء بشأن اغلاق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات طبقا للتوقيتات المحددة، ورصد المخالفات أول بأول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين حتى نمر ببلادنا وأهالينا إلي بر السلامة والأمان.

ومن ناحية أخرى أعلنت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا،أنه بشأن التداعيات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من كافة الجوانب ،واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على املاك الدولة، فان االوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا  تنفذ حاليا حملات إزالة لكافة التعديات ،وضبط المتعدين واحالتهم إلى النيابة العسكرية بالتنسيق مع مديرية الأمن في إطار تطبيق القانون والقضاء على محاولة بعض المواطنين من التعدي على املاك الدولة واستغلال الوضع الراهن.

وناشد المهنس محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا عبر"الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا" المواطنين عدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، أو التعدي على أملاك الدولة بأية شكل، خلال الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد وجهودها في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لن يجرى إغفال أية تجاوزات ويجرى المرور على الشوارع والأحياء السكنية على مستوى جميع احياء وقري المركز والمدينة ، لرصد أية مخالفات وإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق والمباني المخالفة، والتحفظ على أية معدات بناء تعمل بدون ترخيص، مشددا أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة للمباني المخالفة فورا، كما يجرى متابعة ورصد حالات التعدي على أملاك الدولة، وسيجرى الإزالة الفورية لأية حالة تعد.

 


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مقهى مخالف

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