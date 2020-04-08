ضبط مصنع بلاستيك ببركة السبع بدون ترخيص وتحرير 200 محضر تموينى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن تحرير 200 محضر تموينى ضمن الحملات اليومية على الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة، يأتى هذا فى إطار تشديد إحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول والتأكد من الإلتزام بالأسعار ، فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 59 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 141 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، والبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى.

وقال محافظ المنوفية إنه تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لإنتاج البلاستيك بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع لإدارته بدون ترخيص وحيازته سلع مجهولة المصدر وضبط 2 طن مادة خام لتصنيع البلاستيك و4000 دورق لمياة الشرب منتج نهائى مجهول المصدر، وكذا تحرير عدد 2 محضر جنح ضد أصحاب صيدليات بمركز أشمون وتم ضبط 15 أمبول جيل و720 حفاظة أطفال مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر شبين الكوم لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط 65 كجم لحوم مفرومة و50 كجم دهون جمعيهم غير صالح للإستهلاك الأدمى.هذا وقد تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها 500 كجم دقيق بلدى مدعم.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة لضبط المخالفين ومنع التلاعب بالأسعار وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين .



وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.

حملة تموينية على محلات المنوفية

حملة تموينية على مخابز المنوفية

حملة تموينية على المحلات التجارية بالمنوفية

حملة تموينية على المخابز

حملة تموينية على المخابز