صور.. محافظة القليوبية تشن حملات لاسترداد الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

كتب على عبد الرحمن

شنت محافظة القليوبية حملات مكثفة لاسترداد الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وزارة التنمية المحلية صور وفيديو لجهود محافظة القليوبية على مدار الساعة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لمُحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى والازالة الفورية لأى تعديات، أو محاولات التعدى على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تتطبقها الدولة بالمحافظات، مشيرا إلى أنه طالب المحافظين باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها فى المهد، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة.

كما طالب شعراوى المحافظين بضرورة التنبية على مهندسى الإدارات الهندسية ومشرفي ومسئولى المناطق بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف وإتخاذ الاجراءات القانونية الفورية.

وشدد شعراوى على ضرورة التنبية على مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد اليومى من عدم التعدى علي أى من هذه الأراضى سواء بالزراعة أو بإقامة مبانى عليها.































