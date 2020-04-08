اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شباب إسنا يطلقون مبادرة بيع كيلو اللحمة بـ79 جنيها لدعم المواطنين

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:00 ص
صور.. شباب إسنا يطلقون مبادرة بيع كيلو اللحمة بـ79 جنيها لدعم المواطنين كيلو اللحمة بـ79 جنيها مبادرة لشباب إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق شباب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مبادرة لتقديم وبيع اللحوم بأسعار فى متناول الجميع لمكافحة غلاء الأسعار، وذلك بسعر 79 جنيها للكيلو الواحد بدلاً من الأرقام الضخمة فى محلات الجزارة، وذلك فى ظل تلك الظروف الراهنة وخطط الدولة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار منافسة فى ظل حظر التجوال.

ويقول الشاب أسامة الكيت مطلق المبادرة، أنهم قرروا تنظيم تلك المبادرة لبيع وتقديم اللحوم والسلع الغذائية بأسعار منافسة للجميع لخدمة الأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء، حيث قرر الفريق الشبابى تقديم كيلو اللحوم البلدى بـ79 جنيها، وذلك فى خيمة مجهزة خصيصاً أمام بنزينة بنيتو بمدينة إسنا، موضحاً أنه تم تقديم الدعم اللازم لهم من قبل المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، وأمل محمد السايح إحدى رائدات العمل الخيرى بإسنا، وبإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، تواصل المديرية من حملاتها اليومية للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وذلك برفقة رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية، وكذلك تلقى كافة الشكاوى على مدار الساعة للتدخل وحلها لخدمة المواطنين، مضيفاً أنه خلال الحملات تم التأكد بأن الحالة التموينية منضبطة وجميع السلع متوفرة، كما يوجد مرور دائم ومستمر على جميع الأنشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، وجارى تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور علي مطحن الإتحاد وأرمنت وإسنا وتم التأكد من صرف ثلاثة حصص للمخابز البلدية.

1 كيلو اللحمة بـ79 جنية مبادرة لشباب فريق يلا خير بمدينة إسنا
 كيلو اللحمة بـ79 جنيها  بمدينة إسنا

 

رئيس المدينة يتابع بيع اللحوم بأسعار مخفضة
رئيس المدينة يتابع بيع اللحوم بأسعار مخفضة

 

لحوم بسعر 79 جنية للكيلو جنوب الأقصر
لحوم بسعر 79 جنية للكيلو جنوب الأقصر

 

مبادرة لبيع اللحوم لمكافحة غلاء الأسعار بالأقصر
مبادرة لبيع اللحوم لمكافحة غلاء الأسعار بالأقصر

 

مبادرة لشباب فريق يلا خير بمدينة إسنا لدعم المواطنين
 كيلو اللحمة بـ79 جنيها  بمدينة إسنا

 

 


الاقصر

لحوم باسعار مخفضة

اخبار المحافظات

مبادرة لحوم بالاقصر

مدينة اسنا

لحوم بسعر مخفض

وزارة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

العثمانلى المفضوح.. سرقة "غسالة ملابس" تسبب اشتباكات بالذخائر الحية بين قطيعين من قطعان أردوغان فى سوريا.. ومجلة نيويوركر: تركيا تشهد أسرع معدل تفشى للوباء بالعالم.. وانتقادات دولية لأنقرة لعدم فرض حجر صحى

زى النهاردة ..ميلاد توتو نجم الأهلى وكبير هدافي القمة

زى النهاردة ..ميلاد توتو نجم الأهلى وكبير هدافي القمة

10 أهداف تفصل عمر السومة عن لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي

10 أهداف تفصل عمر السومة عن لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي

هل اقترب الموسم الحالى للدوري الإيطالي من الإلغاء بسبب فيروس كورونا.. إنهاء غالبية المنافسات الجماعية فى إيطاليا تضع الكالتشيو فى خطر.. دورى الرجبى كان البداية.. وكرة السلة والطائرة أخر ضحايا الإلغاء

هل اقترب الموسم الحالى للدوري الإيطالي من الإلغاء بسبب فيروس كورونا.. إنهاء غالبية المنافسات الجماعية فى إيطاليا تضع الكالتشيو فى خطر.. دورى الرجبى كان البداية.. وكرة السلة والطائرة أخر ضحايا الإلغاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة