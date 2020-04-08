صور.. شباب إسنا يطلقون مبادرة بيع كيلو اللحمة بـ79 جنيها لدعم المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق شباب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مبادرة لتقديم وبيع اللحوم بأسعار فى متناول الجميع لمكافحة غلاء الأسعار، وذلك بسعر 79 جنيها للكيلو الواحد بدلاً من الأرقام الضخمة فى محلات الجزارة، وذلك فى ظل تلك الظروف الراهنة وخطط الدولة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار منافسة فى ظل حظر التجوال.

ويقول الشاب أسامة الكيت مطلق المبادرة، أنهم قرروا تنظيم تلك المبادرة لبيع وتقديم اللحوم والسلع الغذائية بأسعار منافسة للجميع لخدمة الأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء، حيث قرر الفريق الشبابى تقديم كيلو اللحوم البلدى بـ79 جنيها، وذلك فى خيمة مجهزة خصيصاً أمام بنزينة بنيتو بمدينة إسنا، موضحاً أنه تم تقديم الدعم اللازم لهم من قبل المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، وأمل محمد السايح إحدى رائدات العمل الخيرى بإسنا، وبإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، تواصل المديرية من حملاتها اليومية للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وذلك برفقة رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية، وكذلك تلقى كافة الشكاوى على مدار الساعة للتدخل وحلها لخدمة المواطنين، مضيفاً أنه خلال الحملات تم التأكد بأن الحالة التموينية منضبطة وجميع السلع متوفرة، كما يوجد مرور دائم ومستمر على جميع الأنشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، وجارى تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور علي مطحن الإتحاد وأرمنت وإسنا وتم التأكد من صرف ثلاثة حصص للمخابز البلدية.



كيلو اللحمة بـ79 جنيها بمدينة إسنا



رئيس المدينة يتابع بيع اللحوم بأسعار مخفضة



لحوم بسعر 79 جنية للكيلو جنوب الأقصر



مبادرة لبيع اللحوم لمكافحة غلاء الأسعار بالأقصر