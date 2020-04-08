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صور.. رصف شارع شكرى القوتلى بالجهود الذاتية فى المحلة بالغربية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:42 ص
صور.. رصف شارع شكرى القوتلى بالجهود الذاتية فى المحلة بالغربية رصف شارع شكري القوتلي بالمحلة
الغربية - عادل ضرة

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تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى اعمال الرصف القائمة بشارع شكري القوتلي أول المحلة، بالجهود الذاتيه، واعمال التجميل التي تتم بالشارع بمشاركة  من مجموعة رجال الاعمال، لرفع كفاءة الشارع وتجميله وزراعه الأشجار ودهان الأرصفة.

كان عدد من رجال الاعمال قد تقدموا بطلب  لرئيس مدينة المحلة، لتطوير شارع شكري القوتلي والذي يعد من الشوارع الحيوية والرئيسية، وتكفل رجال الاعمال بتوسعة الشارع ليتسع عدد اكبر من السيارات للحد من التكدس والزحام، ودهان الأرصفة، وزراعة الاشجار بطول الشارع، وإنشاء بلوعات أمطار بالشارع لشفط مياه الأمطار فى فصل الشتاء، بالتنسيق مع مجلس المدينة وحي أول المحلة.

وأكد رئيس مدينة المحلة على استمرار اعمال الرصف بالمحلة، ضمن خطة الرصف المخطط لها لرصف الشوارع وإعاده رد الشيء لأصله فى عدد من الشوارع الأخرى، مؤكدا أن اعمال الرصف  بالشوارع والميادين تتم طبقا للمواصفات، بهدف تحسين الخدمات بمدينة المحلة، وتطوير المرافق والبنية التحتية بالشوارع.

من ناحيه اخرى  اجتمع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ،مع  اللواء  حاتم زين العابدين رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى بصفته المسئول عن متابعة تشغيل مصنع تدوير القمامة بالمحلة، ووليد الحلواني مسئول التشغيل بمصنع تدوير المخلفات بطنطا ونائب رئيس مجلس ومدينه طنطا، بحضور الدكتور محمد ابراهيم الحضري استشاري المحافظه للأعمال الميكانيكية.

وقال نائب محافظ الغربية، ان الاجتماع ناقش تشغيل مصنـع المخلفـات الصلبـة بمدينة المحلـة الكبـرى بمعرفه الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى وكذلك القواعد القانونية والمالية للتشغيل بعد فسخ العقد مع الشركة المسئولة عن التشغيل نتيجه سوء الأداء وتراكم المخلفات بشكل كبير .

يذكر أن المخلفات الصلبة التي تخرج من قرى وأحياء مدينة ومركز المحله الكبرى تتجاوز الـ 800 طن يوميا وخاصة في ظل تواجد العائلات في البيوت أثناء فترات الحظر.

وأوضح نائب محافظ الغربية ، أنه تم مناقشة جدول زمني لأعمال رفع كفاءة المصنع والاستعانة بشركات متخصصة بأعمال الصيانة وقطع الغيار وذلك خلال 10 أيام على اقصى تقدير، وتذليل العقبات أمام شركة الانتاج الحربي للبدء في إنشاء مصنع جديد بطاقه استيعابية 350 طن يوميا وذلك لسد العجز في استعياب الكمية الوارده يوميا.

كما تناول الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي المسئول واللازم لتشغيل المصنع بكفاءة، ومراجعة الطاقة الاستيعابية للمصنع ومعدلات دخول المخلفات خلال اليوم مع العلم بأن الطاقه الاستيعابية الحالية لعدد 3 خطوط تدوير هي 100 طن يوميا ويجب رفعها الي 400 طن يوميا وهي الطاقه التصميمية للمصنع.

من ناحيه اخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية، تتم في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية

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رئيس مدينة المحلة

المحله

شارع شكرى القوتلى بالمحلة

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