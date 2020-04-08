اليوم السابع
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صور.. حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة تنفيذا لقرارات الرئيس فى القاهرة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:52 م
صور.. حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة تنفيذا لقرارات الرئيس فى القاهرة إزالة التعديات على أملاك الدولة بالقاهرة
كتب على عبد الرحمن

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شنت محافظة القاهرة، حملة مكبرة فى المحافظة لاسترداد الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة تنفيذا لقرارات الرئيس فى القاهرة (1)

ونشرت وزارة التنمية المحلية، صورا وفيديو للحملة التى قادها محافظ القاهرة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لمُحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن فى القيام بالتعديات.

حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة تنفيذا لقرارات الرئيس فى القاهرة (2)

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة تنفيذا لقرارات الرئيس فى القاهرة (3)

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائى.

حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة تنفيذا لقرارات الرئيس فى القاهرة (4)

وشدد رئيس الوزراء، على أن التوجيه الآن فى ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.

حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة تنفيذا لقرارات الرئيس فى القاهرة (5)

وقال مدبولي: لا تتهاونوا مع أى مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، مضيفاً فى الوقت نفسه أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديرى الأمن على مستوى الجمهورية.

حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة تنفيذا لقرارات الرئيس فى القاهرة (6)

وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جاهزية الوزارتين لتنفيذ تلك التكليفات.


التنمية المحلية

ازاله تعديات على الاراضى

استرداد أملاك الدولة

اخبار مصر

كورونا

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