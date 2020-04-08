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صور.. اندلاع حريق فى قصر المدينة وسط برلين

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:01 م
صور.. اندلاع حريق فى قصر المدينة وسط برلين حريق قصر المدينة ببرلين
كتب محمد عبد المجيد

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أصيب شخص على الأقل، اليوم الأربعاء، جراء اندلاع حريق أثناء أعمال إعادة بناء "قصر المدينة" فى جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية برلين، ونشرت وسائل الإعلام الألمانية صورا تظهر دخانا مكثفا يتصاعد من القصر الذى انطلقت أعمال إعادة بنائه عام 2013.
 
المطافى تحاول إخماد الحريق
المطافى تحاول إخماد الحريق
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أكدت إدارة إطفاء الحرائق فى برلين أن الدخان يأتى من جراء احتراق مواد بناء ومرجلى بيتومين، مضيفة أن نحو 80 من رجال الإطفاء هرعوا إلى الموقع التاريخي، وأصيب شخص واحد جراء الحادث.
 
حريق بقصر المدينة ببرلين
حريق بقصر المدينة ببرلين
وتعرض القصر الذى يعود بناؤه إلى عام 1443 لأضرار هائلة إبان الحرب العالمية الثانية، وتم تفجير حطامه عام 1950، لكن فى القرن الـ21 قررت السلطات الألمانية إعادة بنائه وخصصت أكثر من 500 مليون يورو إلى هذا المشروع.
 
حريق قصر برلين
حريق قصر برلين
 

المانيا

برلين

قصر برلين

حريق قصر برلين

قصر المدينه

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