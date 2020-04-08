شفاء 48 مصابا بكورونا فى موسكو.. وارتفاع عدد المتعافين لـ 270 حالة

موسكو (أ ش أ)

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية لشؤون التنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا أن 48 مريضا بفيروس كورونا المستجد فى موسكو، تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت راكوفا - فى تصريح اليوم الأربعاء، إن هذا العدد يرفع إجمالى للمتعافين من الفيروس في العاصمة الروسية إلى 270 حالة"، وتستحوذ العاصمة الروسية على حصة الأسد في الإصابات بالفيروس، حيث تم أمس الثلاثاء تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 43 منطقة روسية، منها 697 في موسكو وحدها، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في (موسكو) إلى 5181 إصابة من أصل 7497 في عموم روسيا ، أي بنسبة 69% تقريبا.

وكان المركز الروسى لعمليات مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، أعلن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في روسيا إلى 8672 مصابا، وذلك بعد تسجيل 1175 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 63 حالة.

وأضاف البيان أن الإصابات الجديدة سُجلت في 56 من أقاليم البلاد، منها 660 إصابة في العاصمة (موسكو) و95 إصابة أخرى في ضواحيها، موضحا أن 86 شخصا تماثلوا للشفاء بالكامل من الفيروس منذ يوم أمس، ووصل بذلك عدد المتعافين إلى 580.

وكانت رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للأبحاث الطبية البيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا،قد أعلنت أن الوكالة نجحت في تطوير رقاقات خاصة تسمح بالكشف عن فيروس كورونا خلال دقائق معدودة.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، قالت سكفورتسوفا، إن الرقاقات المبتكرة تعتمد على تقنية "التضخيم الأيزوثرمي"، الأمر الذي يسمح بتحديد إصابة شخص بفيروس كورونا من عدمها خلال فترة زمنية تتراوح بين 15 أو 20 دقيقة.