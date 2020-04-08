شرطة لوس أنجلوس تستخدم صافرات التطهير من فيلم The Purge للإشارة لبدء الحظر

كتب آسر أحمد

اعتادت سيارات الشرطة فى منطقة كرولى التابعة لولاية لوس أنجلوس الأمريكية، على استخدام صافرات فيلم الرعب الشهير The Purge، للإشارة ببدء توقيت حظر التجوال فى المدينة ولتنبيه المواطنين على ضرورة البقاء فى المنزل ضمن الإجراءات الوقائية لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسرعان ما انتشرت مقاطع فيديو لصافرات سيارات الشرطة، والتى استوحت من فيلم الرعب الشهير لتنبيه المواطنين فى أحداث الفيلم ببدء عملية التطهير وسرعان ما كان تبدأ العصابات والأفراد في عمليات التطهير وقتل رجال الأعمال فى الأحياء الفاخرة بينما كانت تسمح لهم الشرطة بذلك فى يوم بالسنة يسمى "بيوم التطهير".

وفى تصريحات لرئيس شرطة المدينة "جيمي بروساد"، نقلتها صحيفة فاريتى، قال "لم نكن ندرى بهوية تلك الصافرات، وأنها تعود لأفلام التطهير، ونعتذر عن استخدامها ولا نخطط لاستخدامها مرة آخري في المستقبل.

تدور أحداث جميع أفلام الرعب “The Purge” حول فترة زمنية مدتها 12 ساعة حيث تصبح جميع الجرائم قانونية، بغض النظر عن مدى العنف الذي ينتج في ذلك الوقت، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم استخدام صفارات الإنذار للإشارة إلى بداية التطهير.

فيلم “The Purge” من تأليف وإخراج جيمس ديمتنكو، وبطولة إيثان هوك ولينا هيدى وريس ويكفيلد وطونى أولر وتوم يى وماكس بيركهولدر وأديلايد كين، وقد وصلت ميزانية الفيلم إلى 3 ملايين دولار أمريكى.