شاهد..عمدة مدينة أوكرانية يحفر 615 قبرا لإجبار المواطنين على البقاء بالمنازل

حيلة عجيبة وغريبة، لجأ إليها بوريس فيلاتوف، عمدة دنيبرو فى أوكرانيا، لإجبار المواطنين فى البلدية إلى التزام منازلهم تجنبا لانتشار وتفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث أمر بحفر القبور، كخطوة مرعبة لالتزام المنازل.

ووفقا لـ"يورونيوز"، فإن عمدة دنيبرو، أمر بحفر ما مجموعه 615 قبرا فى عدة مقابر، مع تجهيز ألفى كيس عازل، فى هذه المدينة الصناعية التى يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة والواقعة وسط شرق أوكرانيا، لتشجيع الناس على التزام العزل بسبب انتشار وباء كوفيد-19، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا، خاصة أن مدينة دنيبرو التى يحكمها فيلاتوف، لم تسجل حتى الآن أى حالة وفاة بسبب الوباء.

