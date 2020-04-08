اليوم السابع
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شاهد..عمدة مدينة أوكرانية يحفر 615 قبرا لإجبار المواطنين على البقاء بالمنازل

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:13 ص
شاهد..عمدة مدينة أوكرانية يحفر 615 قبرا لإجبار المواطنين على البقاء بالمنازل مقابر
كتب محمد تهامى زكى

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حيلة عجيبة وغريبة، لجأ إليها بوريس فيلاتوف، عمدة دنيبرو فى أوكرانيا، لإجبار المواطنين فى البلدية إلى التزام منازلهم تجنبا لانتشار وتفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث أمر بحفر القبور، كخطوة مرعبة لالتزام المنازل.

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ووفقا لـ"يورونيوز"، فإن عمدة دنيبرو، أمر بحفر ما مجموعه 615 قبرا فى عدة مقابر، مع تجهيز ألفى كيس عازل، فى هذه المدينة الصناعية التى يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة والواقعة وسط شرق أوكرانيا، لتشجيع الناس على التزام العزل بسبب انتشار وباء كوفيد-19، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا، خاصة أن مدينة دنيبرو التى يحكمها فيلاتوف، لم تسجل حتى الآن أى حالة وفاة بسبب الوباء.

 

وأشارت إلى أن العمدة بوريس فيلاتوف، أطلق المبادرة بهدف التزام المواطنين لمنازلهم، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "إلى أولئك الذين لم يدركوا بعد، نحن نستعد للأسوأ، تم حفر 600 مقبرة لضحايا الفيروس التاجى المحتملين، وتم شراء ألف كيس بلاستيك سميك لتخزين الجثث".

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وأضاف عمدة المدينة: "إنها مسألة حياة أو موت، دون أى مبالغة" مشيرا إلى فرض غرامة على المخالفين ولمن لا يلتزم بالعزل، تصل إلى 17 ألف هريفنيا "570 يورو"، حيث تعد الغرامة مبلغا كبيرا فى هذا البلد الذى يعتبر واحدا من أفقر البلاد فى دول أوروبا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдельный привет журналистам, которые раструбили по всей стране новость, что в Днепре выкопали 600 могил. ⠀ Мы их копали не для пиара или чтобы кого-то испугать. ⠀ У меня в жизни был период (во время активных боевых действий на востоке страны), когда нужно было хоронить десятки людей. ⠀ Сейчас мы не просто копаем могилы. Мы закупаем кровати, матрацы для полевых госпиталей, ищем постельное белье и ИВЛы. … Да, мы готовимся к разным сценариям. Поэтому, уважаемые земляки, пожалуйста, соблюдайте самоизоляцию. Помогайте ближнему. И самое главное – оставайтесь людьми.

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مبادرة العمدة، تباينت حولها الآراء حيث اعتبر الكاتب إيان فاليتوف، 56 عاما، ويحظى بشعبية واسعة، وهو أحد سكان المدينة أن العمدة محق بهذا التصرف وبالتلويح بهذه الفزاعة لحث مواطنيه للتصرف بجدية أكثر حيال الوباء، قائلا إن العمدة اتبع نهجاً نفسياً جيداً من خلال اجبار الناس على تخيل أنفسهم كيف سيتم وضعهم فى هذه القبور، مضيفا أنه إذا تجنبت المدينة الوفيات فسيكون ذلك أفضل، وإذا حدثت الفاجعة فمن الأفضل أن تكون مستعدًا.

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بينما على الجانب المعارض، قال إيفان كراسيكوف، رئيس منظمة غير حكومية محلية تراقب بشكل خاص أنشطة البلدية، شاجبا الأزمة العصبية التى يعانى منها العمدة، ووصفه بالعاجز عن إدارة الموقف، قائلا: "بدل تركيز كل الجهود على تهيئة المستشفيات والوقاية، فإننا نتحدث فقط عن القبور، هذا ليس أمراً طبيعياً ولا يؤدى سوى إلى نشر الخوف والفزع".

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وكانت آخر إحصائية لعدد ضحايا الفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلاد بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ارتفع إلى 1462 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 45 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 28 حالة.

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بوريس فيلاتوف

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