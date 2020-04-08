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رئيس وزراء إيطاليا: "سندات كورونا" آلية تضامنية أوروبية لمواجهة الأزمة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:00 م
رئيس وزراء إيطاليا: "سندات كورونا" آلية تضامنية أوروبية لمواجهة الأزمة جوزيبى كونتى رئيس وزراء ايطاليا
كتب سمير حسنى

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كشف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى النقاب عن اقتراح تقدم به لإنشاء سندات كورونا لتأسيس آلية تضامنية أوروبية لمواجهة الأزمة، مشددا على أن اللحظة الحالية مهمة ومحورية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس وزراء إيطاليا في تصريحات نقلتها شبكات تليفزيونية اليوم الأحد: "إذا لم نسارع لإيجاد حلول تضامنية فإن رد فعل كثير من مواطنينا ستكون سلبية، محذرا من عودة الفيروس مرة أخرى، قائلا: "وباء كورونا خطير وعلينا أن نكون على حذر من عودة الفيروس".

وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتى قال اليوم الأربعاء: "لم نكن نتوقع أن ينتشر فيروس كورونا على هذا النحو المتفجر رغم إجراءاتنا"، مؤكدا أن النظام الصحى غير مؤهل لهذا النوع من الطوارئ وكان لدينا أسابيع قليلة للتأقلم.

وأضاف "كونتي" أن المرحلة الثانية للتصدى للفيروس لا تعني عودة الأمور لطبيعتها فورا بل بالتدريج، مؤكدا أن هناك تراجع إيجابي في الإصابات بفيروس كورونا وهذا يعني أن إجراءاتنا تحرز نتائج.

وردا على سؤال حول إجراءات الاتحاد الأوروبى مع إيطاليا فى مواجهة تداعيات الفيروس، قال: "لا مشكلة من تصرف الاتحاد الأوروبى مع بلدنا لأن هذا لا يقتصر على إيطاليا فقط".

وفى وقت سابق، رأى رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، أن التكتل الأوروبى الموحد بحاجة إلى "قفزة نوعية" تؤهله للعمل كاتحاد حقيقى من الناحيتين "السياسية والاجتماعية قبل الاقتصادية"، وجاء حديث كونتى ردًا على رسالة "اعتذار" لإيطاليا وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ونشرتها أمس الخميس صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية بشأن تأخر الاستجابة الأوروبية لحالة الطوارئ الصحية والاقتصادية الراهنة فى البلد الأوروبى الأكثر تضررًا بفيروس "كورونا"، حسبما أفادت به وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.


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