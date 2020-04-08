رئيس جامعة مطروح يجتمع بعمداء الكليات عبر فيديو كونفرانس ويدعو الجميع للتكاتف

مطروح - حسن مشالي

دعا الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الجميع للوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، لعبور الأزمة الراهنة، مشيدًا بجهود أجهزة الدولة وكافة الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجهود وإجراءات الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة، مع عمداء الكليات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سبل وإجراءات التعلم عن بُعد، بالتزامن مع قرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع رئيس جامعة مطروح، موقف توفير أقراص مدمجة لمختلف المواد الدراسية فى كافة الكليات، لضمان وصول المادة العلمية لجميع الطلاب، ووجه بتذليل كافة الصعاب التى تواجه الطلاب، ورفع المقررات الدراسية على مختلف المنصات التعليمية، مما يعد خطوة إيجابية لتطبيق التحول الرقمي بالجامعة، مؤكدا أنه يتابع كافة الإجراءات التى اتخذتها الجامعة، لمواجهة الأزمة الراهنة، والتعريف بالمنصات التعليمية المختلفة، والتى يتم من خلالها رفع كافة المقررات الدراسية، مع التنوع فى عرض المادة العلمية سواء بنظام" pdf "، أو شرح صوتى، بالإضافة لعروض الفيديو، مع إمكانية عمل التكليفات من المنزل وعدم الخروج، حفاظًا على صحة الجميع.

وأشار النجار، إلى تبرع قيادات الجامعة لصندوق "تحيا مصر"، بهدف المساهمة في رفع آثار فيروس كورونا عن فئات المجتمع الأكثر تضررًا، انطلاقًا من دور الجامعة فى مساندة جهود الدولة خلال تلك المرحلة من تاريخ البلاد.

وطالب رئيس الجامعة، العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، توخى الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من القيادة السياسية، للحفاظ على المواطن المصرى وتجنب الإصابة بفيروس كرونا، داعياً أن يحفظ الله مصر من تداعيات هذا الفيروس، وأن تمر بسلام على العالم أجمع.



اجتماع رئيس جامعة مطروح مع عمداء الكليات



الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح