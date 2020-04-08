رئيس الحكومة اللبنانية: لن نقبل المساس بالأمن الغذائى للمواطنين

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أكد رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، أن الحكومة لن تقبل المساس بالأمن الغذائى للمواطنين اللبنانيين وحدوث عمليات تلاعب من قبل التجار فى أسعار بيع المواد الغذائية استغلالا للوضع المتعلق بفيروس كورونا، مشددا على أن توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة هو أمر لا تهاون فيه وبمثابة "خط أحمر" .

وأشار دياب، فى تصريح له لدى قيامه بجولة فى عدد من الأسواق التجارية ومحال بيع المواد الغذائية فى العاصمة بيروت – إلى أن الدولة اللبنانية لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى محاولات تستهدف السلع الغذائية الأساسية، وستتابع هذا الأمر عن قرب وتتخذ إجراءات متشددة إذا تطلب الأمر.

وقال، "يجب أن تباع المواد الغذائية والسلع الأساسية فى ضوء هامش الربح المعقول، وإذا لم تكن محاضر الضبط التى تُحرر ذات قوة ردع كافية لهؤلاء المتلاعبين والمخالفين، فسنزيد من الإجراءات التى تحمى المواطن، ولدينا القدرة على التعامل بشدة حينما يتطلب الأمر".

ولفت، إلى أنه لم يجد خلال جولته أى زيادات فى أسعار بيع السلع والمواد الغذائية تتجاوز الحدود المقبولة، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد ستزيد من أعداد فرق العمل التى تتولى التفتيش والضبط بحق من يقومون برفع الأسعار بصورة تتسم بالمبالغة.

وأكد أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تعمل الحكومة على وضعها، ستتضمن تقديم الدعم والمساعدة فى سبيل تشجيع الإنتاج المحلى وتنشيطه، وذلك لخفض الاستيراد من الخارج قدر الإمكان، لا سيما وأن لبنان يستورد سنويا بما قيمته 18 مليار دولار فى حين أن مجمل التصدير فى حدود 3 مليارات دولار فقط.