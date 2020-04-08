اليوم السابع
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حملات لإزالة الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية بأبو كبير فى الشرقية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:31 ص
حملات لإزالة الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية بأبو كبير فى الشرقية إزالة التعديات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأرضى الزراعية بدون ترخيص، إزالة كلية حتى مستوى سطح الأرض، يأتى ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة التعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية بكل حزم وقوة، وفقاً لأحكام القانون وطبقا لقرار المحافظ رقم 3208 لسنة 2015.

وترأس المهندس وجيه صدقى أحمد رئيس مركز ومدينة أبوكبير الحملة ، يرافقه المهندس كمال يوسف إبراهيم نائب رئيس المركز والمهندس أحمد حامد عطا سكرتير عام المركز والمهندس جودت محمد عبدالحليم نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية وقوة من مركز شرطة ابو كبير.

وقامت الحملة بإزالة التعدى بالبناء المخالف بقرية كفر الأعصر عبارة عن سور من الدبش الأبيض بمساحة 360 متر تقريباً بالتنسيق مع حازم عبدالفتاح الشرقاوى رئيس الوحدة المحلية بطوخ ، وأمل ياسين وأكد سكرتيرة الوحدة ومدير الجمعية الزراعية ومشرفى القسم الهندسى المحلية ومسؤول حماية الأراضى بالوحدة.

كما قامت الحملة بإزالة حالة تعدى فى المهد على مساحة 150م تقريبا بقرية كفر النجار التابعة للوحدة المحلية ، وكانت حالة التعدى عبارة عن حفر قواعد وحصيرة كاملة وتم ردم الحفر ومساواته بسطح الأرض، بالتنسيق مع المهندس أحمد عبدالرحمن منصور رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة ، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية ، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها ، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 

الازالة
الازالة

 

هدم المبانى
هدم المبانى

 

هدم مبانى مخالفة
هدم مبانى مخالفة

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