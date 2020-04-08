حبس بريطانى سرق 4 أقنعة واقية فى بريطانيا 12 أسبوعا

كتبت: هناء أبو العز

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن شابا بريطانيا، حكم عليه بالسجن لمدة 12 أسبوعًا لسرقته 4 أقنعه للوجه من داخل مستشفى King's College في لندن.

وأظهرت الصورة التي نشرتها شرطة العاصمة البريطانية في لندن المتهم داخل حجز الشرطة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 12 أسبوعًا.

واعترف المتهم بسرقته الأقنعة، إلا أن ذلك لم يحميه من السجن.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أنه تم تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا من بينهم 828 فى إنجلترا.