حبس بريطانى سرق 4 أقنعة واقية فى بريطانيا 12 أسبوعا

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن شابا بريطانيا، حكم عليه بالسجن لمدة 12 أسبوعًا لسرقته 4 أقنعه للوجه من داخل مستشفى King's College في لندن.
وأظهرت الصورة التي نشرتها شرطة العاصمة البريطانية في لندن المتهم داخل حجز الشرطة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 12 أسبوعًا.
واعترف المتهم بسرقته الأقنعة، إلا أن ذلك لم يحميه من السجن.
وذكرت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أنه تم تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا من بينهم 828 فى إنجلترا.
ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشى وباء فيروس كورونا الذى يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التى جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف إنسان.
كما توفّى حوالى ألفى شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ فى الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فى أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.
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