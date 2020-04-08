اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جوزيب بوريل يناقش هاتفيا مع أنطونيو جوتيريش تأثير كورونا على أضعف أجزاء العالم

جوزيب بوريل يناقش هاتفيا مع أنطونيو جوتيريش تأثير كورونا على أضعف أجزاء العالم

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:55 م
جوزيب بوريل يناقش هاتفيا مع أنطونيو جوتيريش تأثير كورونا على أضعف أجزاء العالم الاتحاد الاوروبى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى نائب رئيس الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، ركزت على التأثير العالمي الشديد لوباء فيروس كورونا، وخاصة تأثيره في أضعف أجزاء العالم.
 
وجدد نائب الرئيس دعم الاتحاد الأوروبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار، كما أعرب عن دعمه لخطة الاستجابة والإنعاش الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة كوفيد -19.
 
واتفق مدير الموارد البشرية نائب الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة إلى تعزيز التنسيق على المستوى العالمي لاستراتيجية خروج ، لضمان انتهاء الجائحة بالفعل واحتواء التكاليف الاقتصادية للأزمة.
 
وبناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، وافق نائب الرئيس على أن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده للعب دور قيادي في مكافحة الوباء على المستوى العالمي.
 
كانت هذه الدعوة فرصة نائب الرئيس لاستخلاص المعلومات من الأمين العام للأمم المتحدة حول استجابة الاتحاد الأوروبي لوباء كورونا في أوروبا والخارج، وأعرب الممثل السامي عن قلقه إزاء الأثر المدمر الذي يمكن أن يحدثه الوباء الحالي في أفريقيا.
 
واتفق الطرفان على أنه في أوقات عدم اليقين العالمي تظل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أكثر أهمية وأقوى من أي وقت مضى. 
 
 

الاتحاد الاوروبى

الأمم المتحدة

جوزيب بوريل

انطونيو جوتريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة