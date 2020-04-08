اليوم السابع
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تعقيم مستشفى بنى سويف التخصصي والبنوك في مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:25 م
تعقيم مستشفى بنى سويف التخصصي والبنوك في مواجهة فيروس كورونا محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف على مواصلة  المديرية لأعمال تطهير المنشآت العامة  خاصة الصحية منها، وكذلك شوارع المدن و قرى المراكز الإدارية السبع بالمحافظة، بمتابعة  مباشر من الدكتورة الزهراء محمود العربي مدير إدارة المتوطنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم،  ضمن خطة الحكومة  واجراءاتها الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره. 

وأشار يوسف  في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إلى أن فرق قسم ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة  عقمت بعض الشوارع الرئيسية والأحياء والمناطق بمدينه بني سويف العاصمة، وهي صلاح سالم وبنى عطية  ومقبل، بالإضافة إلى  مستشفي بني سويف التخصصي " العام سابقا "بعد إصابة ممرضتتين وثلاثة إداريين من العاملين بها، علاوة على مستشفييَ الحميات والصدر  ومكاتب الصحة ومراكز الرعاية وبنك مصر، ومصر الإسلامي، كإجراء وقائي وإحترازي حفاظا على صحة المواطنين. 

وفي ذات الصدد تابعت  الدكتورة نهاد صلاح القائم بأعمال مدير مكافحه العدوى بمديرية الصحة ببني سويف  عملية فرز المرضي وكيفية التعامل معهم بمستشفي الصدر  ،وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور افرام ماجد،  كما تم تدريب طاقم العمل علي كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتوعية المخالطين للحالات الايجابية وكيفية تطبيق العزل المنزلي و الالتزام به، فضلا عن  التنبيه على العاملين  بضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية وسياسة غسل الأيدي. 

 


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