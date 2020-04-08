اليوم السابع
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تسونامى كورونا الاقتصادى يتوالى.. استطلاع: 1 من كل 4 أمريكيين فقد وظيفته

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:58 م
تسونامى كورونا الاقتصادى يتوالى.. استطلاع: 1 من كل 4 أمريكيين فقد وظيفته
كتبت: نهال طارق

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فقد ربع الأمريكيين وظائفهم أو شهدوا انخفاضًا فى أجورهم نتيجة للإغلاقات بسبب تفشي كورونا وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة سي ان بي سي الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، رأى الاستطلاع أن أغلبية الأمريكيين لا يزالون متفائلين بأن الاقتصاد سوف يعود مرة أخرى في العام المقبل كما تحسن تصنيف قبول الرئيس دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري على 800 أمريكي أن 10% قالوا إنهم فقدوا وظائفهم و16٪% أفادوا بأنهم تم تخفيض رواتبهم بسبب الإغلاق الاقتصادي الذي صاحب انتشار الفيروس، بينما يعتقد 9% أن البطالة تنتظرهم.

 

انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يقولون إن الاقتصاد جيد أو ممتاز الآن إلى 22% فقط كما يرون ان الوضع الاقتصادي أكثر سوءا مما كان عليه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية أو ازمة عام 2008 .

 

 

جائت النتائج الانخفاض في المواقف تجاه الاقتصاد مع ارتفاع قياسي في التفاؤل قال 51% أن الاقتصاد سيتحسن في العام المقبل.

 

وقد يكون وراء هذا التفاؤل الاعتقاد العام بأن الإغلاق الاقتصادي سيكون قصير الأجل نسبيًا. حيث قال 49% إن الاقتصاد سيعود إلى حالته الطبيعية "في الأشهر القليلة المقبلة" ، بينما رد 26 % "في العام التالي"، ويعتقد 6 % فقط أن آثار الإغلاق ستستمر لفترة أطول من عام.

 

وحصل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أعلى العلامات للتعامل مع تفشي وباء كورونا، حيث منح 75 % من الجمهور استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي 57 % وقبول موقف ترامب والجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس وصل الى 50 % من نسبة الموافقة على التعامل مع الوباء.

 

كما وجد الاستطلاع أن 67% يوافقون على مشروع قانون التحفيز الاقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار من الكونجرس، وقال الأمريكيون إنها أولوية عالية لتقديم المساعدة للمستشفيات والشركات الصغيرة وتجار التجزئة ، ولكن أقل أولوية لمساعدة شركات النفط وشركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية.

 

 

 


الولايات المتحدة

ترامب

الكونجرس

وباء كورونا

اقتصاد عالمي

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