اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يهاجم الديمقراطيين ويصفهم بـ"الراديكاليين".. والسبب "مؤتمراته الصحفية"

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:40 م
ترامب يهاجم الديمقراطيين ويصفهم بـ"الراديكاليين".. والسبب "مؤتمراته الصحفية" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هاجم  الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الديمقراطيون، ووصفهم بـ"اليساريين الراديكاليين"، وأكد أنهم أصابهم الجنون، لأنه يعقد مؤتمرات صحفية رئاسية يومية، قائلا :"لديهم متلازمة تشويه ترامب".

وقال ترامب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر:"لقد أصيب الديمقراطيون الراديكاليون اليساريون بالجنون الشديد لأنني أقوم بمؤتمرات صحفية رئاسية يومية، إنهم يريدونني أن أتوقف! اعتادوا على الشكوى من أنني لا أفعل ما يكفي من المؤتمرات، والآن يشكون من أنني "لا ينبغي أن يسمح لى بعقد المؤتمرات"،  وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة لا تغطي المؤتمرات، لكن هذا الجهد فشل لأن التصنيفات فى أعلى معدلاتها وفقًا لجميع المصادر، متلازمة تشويه ترامب!".

ترامب
ترامب

 

وفى سياق آخر أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولاية مينيسوتا "منطقة كوارث كبرى"، موجها بتقديم مساعدات للولاية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19"، والذى بدأ في 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أن التمويل الفيدرالى سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها، وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشى الفيروس.

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلى الأمريكى، جيمس جوزيف منسقا فيدراليا لعمليات التعافى للمناطق المتضررة فى مينيسوتا.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده على أن الأسبوع القادم سيكون صعبا بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تجرى أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم.

وقال ترامب - في مؤتمر لخلية الأزمة الأمريكية حول الجائحة، "هناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في أمريكا"، مؤكدا أنه يرغب في إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأضاف ترامب، : "هناك بصيص أمل، ونمضى سريعا في حربنا العلمية ضد الفيروس"، لافتا إلى أنه سيطلب من الكونجرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطنين وإنقاذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها؛ نظرا لأن "الشركات الصغيرة تحتاج لإنقاذ لأنها تشكل 25% من العمود الفقري لاقتصاد البلاد".

 


ترامب

الديمقراطيون

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

ترامب وتويتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب: تراجع عدد مواطنى نيويورك المحولين إلى المستشفى

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:35 م

منظمة الصحة العالمية تنفى اتهام ترامب لها "بالتركيز على الصين"

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:49 م

مساعٍ لإعادة التوازن لأسواق النفط..اجتماع افتراضى لأوبك + غدا بدعوة من السعودية.. روسيا تؤكد مشاركتها ومصر مدعوة.. ترامب: أوبك لم تطلب خفضا لإنتاج النفط الأمريكى.. واجتماع طارئ لوزراء طاقة مجموعة الـ20 الجمعة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:00 ص

ترامب يواصل ترويجه لهيدروكسى كلوروكين ويروى قصة نائبة شفيت بسببه.. الرئيس الأمريكى يهاجم منظمة الصحة العالمية: ندرس وقف تمويلها لقراراتها الخاطئة حول كورونا..ولو استمعت لنصائحها لتوفى مئات الآلاف من المواطنين

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:39 ص

منظمة الصحة العالمية تحت نيران واشنطن.. إثناء رئيس المنظمة على جهود الصين في مكافحة كورونا يدفع الرئيس الأمريكى لمهاجمتها.. ترامب: أخفقت ورفضت نصائحها الأولية.. ودعوات أمريكية بتقديم رئيس المنظمة لاستقالته

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:23 ص

ترامب يروج مرة أخرى لهيدروكسى كلوروكوين ويسرد قصة نائبة شفيت بسببه من كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:23 ص

ترامب يناقض نفسه فى دقائق: لم أقل سنوقف تمويل منظمة الصحة قلت سندرس وقفها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة