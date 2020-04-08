تحرير 410 مخالفة فى حملات تموينية لمواجهة المخالفين فى المنوفية

المنوفية- محمود شاكر

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 410 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الجمال أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميًا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسئولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار .

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، إلى عمل المخابز يومى السبت والجمعة، وأوضح أن كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.

يذكر ان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد اكد على انه تم تحرير 7327 محضر تموينى منذ بداية شهر مارس حتى الأن ، لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع إستغلالهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحاسب عاطف الجمال مديرمديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية خلال الفترة من 1/3/2020حتى 5/4/2020على المخابز أسفرت عن تحرير 1004 محضر نقص وزن و505 غير مطابق للمواصفات و93عدم تشغيل و 92 تجميع دقيق لإعادة البيع بالسوق السوداء و520 عدم نظافة ، كما تم شن حملات على المحال التجارية والأسواق أسفرت عن تحرير 306 محضر إنتهاء صلاحية و376 بيع بأزيد من السعر الرسمي و178 سلع مجهولة المصدر و3186 عدم إعلان عن الأسعار و1067 مخالفات اخرى،بإجمالى 7327 مخالفة خلال تلك الفترة.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي إستمرار تكثيف الحملات التموينية وبذل المزيد من الجهد والمتابعة مؤكداً أنه لاتهاون مع الخالفين.