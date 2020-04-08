تباطؤ معدل الوفيات بكورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية

كتب سمير حسنى

قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا والتي شهدت أشد موجات الوباء في البلاد، زاد 238 حالة خلال يوم ووصل إلى 9722.، وبذلك يكون عدد الوفيات خلال يوم قد انخفض مقارنة مع 282 حالة وفاة يوم الثلاثاء.

ومع ذلك تسارعت حالات الإصابة الجديدة في المنطقة، والتي تشمل العاصمة المالية ميلانو إلى 1089 مقارنة مع 791 في اليوم السابق.، جاء ذلك نقلا عن شبكة "روسيا اليوم".

من ناحية أخرى قال ستيفانو بوناتشيني رئيس منطقة إميليا رومانيا، وهي منطقة أخرى يجتاحها الوباء بشدة، إن عدد الحالات الجديدة والوفيات في المنطقة انخفض اليوم الأربعاء مقارنة باليوم السابق.

وأعلن مسؤول إيطالي، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 17127، بعد وفاة 604 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أورد المسؤول في وكالة الدفاع المدني الإيطالية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد ارتفع خلال الفترة نفسها من 132547 إلى 135586 حالة.

وأشار المصدر نفسه إلى ارتفاع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، والذي بلغ 24392 اليوم الثلاثاء، مقابل 22837 حالة الاثنين.