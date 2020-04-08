ولفت الانتباه مرة أخرى، إلى أن جميع القرارات يجب أن تكون متناسبة مع التهديد، ونوه بأن الهيئات المتخصصة إلى جانب علماء الفيروسات والصيادلة والأطباء يعملون بنشاط على نظام وقائي خاص، بما في ذلك ابتكار اللقاحات، بالإضافة إلى طرق فعالة لعلاج عدوى الفيروسات التاجية ومضاعفاتها".

وتابع الرئيس بوتين: "نحن نراقب الوضع بعناية، ونأخذ في الاعتبار كلا من التجارب الإيجابية والسلبية للبلدان الأخرى، ذروة الوباء لم تنته بعد، الآن من المهم للغاية تجنب أخطاء الآخرين، وليس التعلم من أخطائنا، واستخلاص النتائج استنادًا إلى موقف المجتمع الطبي والعلمي".

وقال الرئيس الروسي إن بلاده ستخرج من أزمة كورونا بأقل الخسائر وستتغلب عليه من خلال العمل المنظم والمنضبط.

وأضاف "هذا الوضع الصعب ليس ميؤوسا منه تماما، إذا تصرفنا بكفاءة وبطريقة منظمة ومنضبطة، فإننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتنا بأقل الخسائر".

من جانبه، أجاب فلاديمير كوتيريف، مدير معهد "Mikrob" الروسي للأبحاث لمكافحة الطاعون، عن سؤال للرئيس بوتين حول وضع الفيروس التاجي، قائلا إنه من الضروري مواصلة العزل الذاتي، الذي يتم في جميع أنحاء البلاد، ونرى تأثير ذلك في غضون أسبوع، خصوصا في موسكو، حيث ستنتهي فترة حضانة الفيروس، وبعدها تتضح اتجاهات الإصابة".

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جميع الأقاليم الروسية 7497 حالة، فيما تعافى 494 شخصا، وبلغت حاﻻت الوفاة 58، حتى الآن.