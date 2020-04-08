اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: الأطباء خط الدفاع الأول ضد كورونا ونسعى لزيادة أجورهم فى أسرع وقت

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:13 م
بوتين: الأطباء خط الدفاع الأول ضد كورونا ونسعى لزيادة أجورهم فى أسرع وقت اجتماع الرئيس بوتين مع رؤساء الأقاليم عبر الفيديو
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا بالفيديو مع رؤساء الأقاليم الروسية اليوم الأربعاء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وشدد الرئيس الروسى خلال كلمته، على ضرورة تجهيز المستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، موضحا أنه نسق مع وزير المالية على منح رؤساء الأقاليم المرونة الكاملة فى تخصيص الأموال لدعم إجراءات مكافحة فيروس كورونا. 

وأوضح الرئيس بوتين، أن الحكومة بحثت زيادة أجور الطواقم الطبية ونسعى أن يحصل ذلك فى أقرب وقت، مشددا على ان الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا وعلينا دعمهم بشكل كامل. 

وشدد بوتين على ضرورة حشد المركز الطبية الفيدرالية وننسق مع الحكومة لتحضير ذلك فى غضون يومين، مشيرا إلى أن جارى العمل على تقليل الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية لتقليل ضرر تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث أنه لا يجب أن يتوقف الاقتصاد ويجب أن تستمر الشركات الاقتصادية فى العمل.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الحكومة الروسية تسعى إلى مساعدة المواطنين الذين يتعرضون للضرر من فيروس كورونا خاصة فى ظل الشركات التى توقفت بسبب الإجراءات ونسعى إلى مساعدة الأسر والأطفال وجميع فئات المجتمع الروسى التى تحتاج إلى المساعدة المالية.  


بوتين

روسيا

اخبار روسيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة