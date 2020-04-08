بوتين: الأطباء خط الدفاع الأول ضد كورونا ونسعى لزيادة أجورهم فى أسرع وقت

كتب محمد عبد العظيم

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا بالفيديو مع رؤساء الأقاليم الروسية اليوم الأربعاء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الرئيس الروسى خلال كلمته، على ضرورة تجهيز المستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، موضحا أنه نسق مع وزير المالية على منح رؤساء الأقاليم المرونة الكاملة فى تخصيص الأموال لدعم إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس بوتين، أن الحكومة بحثت زيادة أجور الطواقم الطبية ونسعى أن يحصل ذلك فى أقرب وقت، مشددا على ان الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا وعلينا دعمهم بشكل كامل.

وشدد بوتين على ضرورة حشد المركز الطبية الفيدرالية وننسق مع الحكومة لتحضير ذلك فى غضون يومين، مشيرا إلى أن جارى العمل على تقليل الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية لتقليل ضرر تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث أنه لا يجب أن يتوقف الاقتصاد ويجب أن تستمر الشركات الاقتصادية فى العمل.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الحكومة الروسية تسعى إلى مساعدة المواطنين الذين يتعرضون للضرر من فيروس كورونا خاصة فى ظل الشركات التى توقفت بسبب الإجراءات ونسعى إلى مساعدة الأسر والأطفال وجميع فئات المجتمع الروسى التى تحتاج إلى المساعدة المالية.