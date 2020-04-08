بسبب كورونا.. مزارع الأبقار الأمريكية تسكب الحليب على الأرض.. اعرف الحكاية

كتب آسر أحمد

لا يزال المزارعون الأمريكيون يعانون بشكل كبير من تبعات تباطؤ الاقتصاد الأمريكى على مدار السنوات الأخيرة على الزراعة وسوق الحليب، وفقاً لما أبرزته wisfarmer، المهتمة بشؤن المزارعين الأمريكيين والسوق الزراعي في أمريكا، حتى جاءت الضربة القاضية لتوقف السوق بشكل كامل وهي ازمه "فيروس كورونا المستجد".

وفى واقعة جديدة شهدتها المزارع الأمريكية فى واية ويسكونسن، قرر المزارعين سكب الحليب على الأرض وتفريغ كميات هائلة بسبب وقف الطلب الذي سببه فيروس كورونا الذى أوقف النشاط المدرسى والمطاعم والتى تعد أكبر مصدر استهلاك للمزارعين على مدار العام.

ووثقت الصحيفة الأمريكية، واقعة سكب وتفريغ الحليب فى الطرقات الرئيسية للولاية لعدم قدرتهم على بيع المخزون اليومى للحليب بسبب قرارات الدولة بغلق المطاعم وغلق الطرقات الرئيسية وفرض الحظر مما يسبب أعاقة كبيرة للعمال فى عملية النقل.

وتسببت الأزمة الصحية العالمية الحالية والتى أودت بحياة أكثر من 75 ألف شخص وأصابت ما يقارب من المليون و350 ألفا، فى تعطيل حركة السير والنقل وغلق المدارس وتعليق الأنشطة الرياضية فى معظم دول العالم تنفيذاُ لإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا.

وفى تصريحات نقلتها الصحيفة عن كريستين كودى، نائب رئيس اتصالات الشركات فلا DFA، "رأينا في بداية أزمة فيروس كورونا، طلبًا متزايدًا في متاجر البقالة حيث قام المستهلكون بتخزين العديد من المنتجات مثل منتجات الألبان، تحسبًا للحجر الصحي المحتمل، وبدأ الطلب على التجزئة في الانخفاض، لهذا السبب، توقعنا أن يكون الحليب متاحًا بسهولة أكبر في متاجر البقالة في الأسابيع القادمة، لذلك زاد الطلب بشكل كبير على المزارع مما أضطر المزارعين لتكثيف إنتاجهم وسرعان ما انخفضت الاحتياجات في الأسواق بسبب غلق المدارس والمطاعم، مما أدى الى فائض عام في الحليب".