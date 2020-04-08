اليوم السابع
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امتنع عن تنفيذ العزل المنزلى.. حبس وتغريم وترحيل طبيب يعمل بالبحرين

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:42 م
امتنع عن تنفيذ العزل المنزلى.. حبس وتغريم وترحيل طبيب يعمل بالبحرين وزير العدل بالبحرين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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 قضت محكمة بمملكة البحرين بحبس وإبعاد طبيب، امتنع عن تنفيذ العزل المنزلي، وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أعلن رئيس النيابة عدنان الوداعي، أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم الأربعاء، حكمها في القضية الخاصة بامتناع طبيب عن تنفيذ إجراء العزل في المنزل المفروض عليه لغرض منع انتشار مرض كورونا، وتعريضه الغير للعدوى، حيث قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة شهر مع النفاذ وتغريمه ألفي دينار عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد نهائياً.


وكانت إدارة الصحة العامة بالبحرين، قد أبلغت أن المتهم قد قدم إلى البحرين من دولة موبوءة بفايروس كورونا، وتم أخذ عينة منه للفحص، وقد أبلغه الطبيب المختص بقرار عزله في المنزل لمدة أربعة عشر يوماً، وفقاً للإجراءات المتبعة إزاء القادمين من الدول التي ظهر فيها فايروس كورونا، ومن خلال متابعته تبين مخالفته إجراء العزل بأن توجه للعيادة التي يعمل فيها وخالط العاملين وباشر علاج المرضى فيما تبين إصابته بفيروس كورونا مما عرض الآخرين للعدوى.


 وقد باشرت النيابة العامة بالبحرين تحقيقاتها؛ حيث استمعت إلى شهادة الطبيب الذي باشر فحص المتهم عند وصوله البلاد، كما استجوبت المتهم بعدما ثبت شفاؤه من المرض وأمرت بإخضاعه لتدبير الإقامة الجبرية، وبإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، الأربعاء، عن خروج 7 حالات إضافية من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

 

وأشارت الصحة البحرينية، عبر حسابها على تويتر، إلى أن العدد الإجمالى للذين خرجوا من الحجر الصحى الاحترازى بلغ 539 شخصًا حتى اليوم، مع إعلان تعافى حالتين إضافيتين من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية فى البحرين 467 حالة حتى الآن.


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