اليوم السابع
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الوحدة المحلية ببنى مزار توقف حفارا تابعا للرى يلقى مخلفاته داخل الكتلة السكنية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:38 م
الوحدة المحلية ببنى مزار توقف حفارا تابعا للرى يلقى مخلفاته داخل الكتلة السكنية المخلفات
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية ببنى مزار بالمنيا، أنه تم إيقاف حفار تابع للرى يقوم بإلقاء مخلفات التطهير على الطريق داخل الكتلة السكنية مخالفا بذلك لشروط العقد المبرم بقرية الحسينية مركز بنى مزار.

كما أزالت الوحدة المحلية لقرية الحسينية تعدى بالبناء على أرض زراعية 2 حالة تعد على مساحة قيراط بحوض الساحل والخمسين بزمام الوحدة المحلية.

وتنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تم إقامة استراحة لاستقبال العملاء بسنترال المنيا الرئيسى، بهدف منع الازدحام أو التجمعات ولراحة المواطنين.

وانطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار ت عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

ومن ناحية أخرى قامت أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة وإشراف محمد احمد امبابى أمين قطاع الإعمال بالحزب بالمحافظة، بتنظيم قافلة غذائية وتوزيع 1000 شنطة محملة بالمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمركزى مغاغة والعدوة بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح أمين قطاع الإعمال إن الهدف من هذه القافلة الغذائية الوصول للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، لتوزيع المواد الغذائية عليها.

وأكد النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة إن ذلك ياتى فى إطار السياسة، التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، فى إطار مبادرة "حياة كريمة".

 

 


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