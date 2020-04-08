القوات الباكستانية تقضى على 7 إرهابيين

وكالات

قضت قوات الأمن الباكستانية، على سبعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليتين مختلفتين نفذهما في منطقي وزيرستان ومهمند القبليتين شمال غرب باكستان.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان أصدرته اليوم، أن العمليتين نفذهما بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت قوات الأمن موقعاً للإرهابين في منطقة وزيرستان، وقضت على أربعة إرهابيين، وكذلك داهمت موقعاً آخر للإرهابيين في منطقة مهمند وقضت على ثلاثة إرهابيين.

وأضافت أن قوات الأمن صادرت خلال العمليتين من حوزة الإرهابيين أسلحة وذخيرة، وألغاماً أرضية ومناظر للرؤية الليلية ومطبوعات تحث على التطرف، وعقاقير علاجية هندية الصنع.