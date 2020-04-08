الصحة العراقية تعلن شفاء 99 حالة مصابة بفيروس كورونا فى محافظة النجف

بغداد (أ ش أ)

أعلن مدير عام صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكند، اليوم الأربعاء، تعافى 99 مصابا بفيروس كورونا فى المحافظة، وقال الكندى - فى تصريح صحفي اليوم الأربعاء- "إن 7 مصابين متعافين من العدد الكلي غادروا مستشفى الحكيم العام"، وفى سياق متصل، أعلنت دائرة صحة كربلاء شفاء ثلاث حالات كانت مصابة بفيروس كورونا، ليكون مجمل المتعافين من الوباء 21 حالة من مجموع 70 إصابة سجلتها المحافظة.

أعلنت دائرة الصحة فى محافظة النجف العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المحافظة، وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندى فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد قيام مختبر الصحة العامة فى النجف الأشرف بإجراء (170) فحصاً مختبريا".

وأضاف الكندى أن المجموع الكلى للحالات المسجلة فى المحافظة بلغت 253 حالة بواقع 92 شفاءً تاماً و5 حالات وفاة.

وأكد اتخاذ دائرة صحة النجف جميع الإجراءات العلاجية للمصابين والإجراءات الوقائية بحق المخالطين لهم، داعياً العراقيين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض. وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل ليرتفع إجمالى الإصابات فى الإقليم إلي 294 حالة.

وذكرت الوزارة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أنه تم رصد 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل، لـ9 نساء ، و4 رجال وطفل.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية برئاسة عادل عبد المهدى، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تمديد حظر التجوال الى الـ18 من الشهر الجاري.