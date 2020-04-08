اليوم السابع
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الجيزة: تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل فى كرداسة وأبو النمرس وأطفيح

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:18 م
الجيزة: تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل فى كرداسة وأبو النمرس وأطفيح تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من رش وتطهير وتعقيم 710 منشأة بمراكز ومدن كرداسة وأبو النمرس وأطفيح  بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت الأماكن الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن مجهودات التطهير والتعقيم التى تمت شملت 365 منشأة بمدينة كرداسة و 180 منشأة بمركز أبو النمرس و 165 منشأة بمركز أطفيح مشيراً أن مجهودات التطهير والتعقيم مستمرة بكافة قطاعات المحافظة وبمتابعة يومية حفاظا ًعلى سلامة المواطنين.

وفى نفس الإطار أعلنت محافظة الجيزة أنه فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصاً علي سلامه المواطنين تم تنفيذ حجرا صحياً علي قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة إعتباراً من يوم 7 / 4 /2020 بناءاً علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوماً حفاظا عليهم وذويهم.

وتؤكد محافظة الجيزة علي إتخاذ عدداً من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وأيضاً البان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات فضلاً عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

فقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديريات (التموين – التضامن – الجمعيات الاهلية ) لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين و اليوم الواحد بها كافة متطلباتهم وسوف تعمل المحافظة وكافة أجهزتها علي توفير أي متطلبات أخري للقرية وبما يلبى أي إحتياجات للمواطنين فوراً.

كما كلف المحافظ كلا من مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية وتقوم حاليا محافظة الجيزة بنشر سيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الامنية والتنفيذية حتي الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.


تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح (1)
تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح (1)

تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح (2)
تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح (2)

تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح (3)
تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح (3)

تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح (4)
تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح (4)

تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح (5)
تطهير وتعقيم 710 منشأة وشارع ومحل ومنزل بكرداسة وابو النمرس وأطفيح (5)

 

 


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فيروس كورونا

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