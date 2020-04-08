اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:18 م
خالد صلاح
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الأمن الروسى يفتش 5 مرافق طبية بعد ورود أنباء بتفخيخها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:04 م
الأمن الروسى يفتش 5 مرافق طبية بعد ورود أنباء بتفخيخها الشرطة الروسية
أ ش أ

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أعلنت إدارة الطوارئ بالعاصمة الروسية أن رجال الأمن شرعوا بفحص 5 مؤسسات طبية فى موسكو على خلفية ورود أخبار مجهولة المصدر عن تفخيخها.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن بيان لهذه الإدارة بأنها تلقت رسائل مجهولة بوجود قنابل وعبوات ناسفة فى 5 مرافق طبية بالعاصمة موسكو، مشيرة إلى أن رجال الأمن يقومون حاليا بتفتيش هذه المرافق الطبية بدون إجلاء الموظفين والزوار". 

ولم يحدد البيان ماهية المستشفيات والعيادات المقصودة وغيرها بالتفاصيل، وتلقت العديد من المرافق تهديدات بتفخيخها واتضح فيما بعد أن جميع التهديدات كانت رسائل كاذبة.


روسيا

الشرطة الروسية

موسكو

مؤسسات طبية

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